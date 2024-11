Σερβία: Οκτώ νεκροί από κατάρρευση τμήματος της οροφής σε σιδηροδρομικό σταθμό

Eight dead in Serbia railway station canopy collapse https://t.co/WdHrSuJlo5

Σήμερα το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ. Μετά το συμβάν ο σταθμός εκκενώθηκε. Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στον σταθμό του Νόβι Σαντ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες ανακαίνισης.

The roof of a train station collapsed in Serbia - 8 people were killed

The tragedy occurred in the city of Novi Sad. More than 30 people were injured.

Local media report that two people remain under the rubble - the rescue operation continues. pic.twitter.com/tMIwmQQaS5