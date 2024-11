Σερβία: Στους 11 οι νεκροί από την κατάρρευση της οροφής σε σιδηροδρομικό σταθμό

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Σήμερα το μεσημέρι κατέρρευσε η προέκταση της οροφής μπροστά από την είσοδο του σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ. Στον χώρο κάτω από την οροφή που κατέρρευσε βρίσκονταν παγκάκια και συνήθως καθημερινά υπάρχουν εκεί πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να ταξιδέψουν.

We mourn those who lost their lives today under debris in the City of Novi Sad https://t.co/eI8GS11prb