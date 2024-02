Σερβία: Σύγκρουση αεροπλάνου ελληνικής εταιρείας στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου - Βίντεο

Το αεροσκάφος με προορισμό το Ντίσελντορφ, εκτράπηκε αμέσως πίσω στο Βελιγράδι, ωστόσο, χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να προσγειωθεί καθώς έκαιγε καύσιμα και έκανε ένα χαμηλό πέρασμα πάνω από τον διάδρομο, ώστε το προσωπικό εδάφους να μπορέσει να προσδιορίσει την κατάσταση του αεροπλάνου.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το πώς και γιατί το αεροσκάφος ήρθε σε επαφή με τα φώτα του αεροδρομίου δεν είναι προς το παρόν άγνωστες, ωστόσο, θα διεξαχθεί έρευνα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Σερβίας.

Air Serbia Embraer E195LR damaged after reportedly hitting runway equipment on departure from Belgrade Nikola Tesla Airport in Serbia. The aircraft made an emergency return landing shortly after takeoff. pic.twitter.com/X90wA8v0H0