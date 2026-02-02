Σεργκέι Σοϊγκού: Η Ρωσία υποστηρίζει την Κίνα στο ζήτημα της Ταϊβάν - Real.gr

O Σεργκέι Σοϊγκού, o γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είπε στον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι ότι η Μόσχα εξακολουθεί να υποστηρίζει το Πεκίνο στο θέμα της Ταϊβάν, όπως μετέδωσε χθες, Κυριακή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Κίνα και η Ρωσία έχουν συνάψει στενούς δεσμούς τα τελευταία χρόνια και προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία “άνευ ορίων” μερικές ημέρες πριν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Κίνα θεωρεί την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν δικό της έδαφος και δεν έχει αποκηρύξει τη χρήση βίας για να την θέσει υπό τον έλεγχο της, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Το Πεκίνο έχει προτείνει στην Ταϊβάν ένα μοντέλο “μιας χώρας, δύο συστημάτων”, παρόμοιο με εκείνο του Χονγκ Κονγκ, παρότι κανένα μεγάλο πολιτικό κόμμα στην Ταϊβάν δεν το υποστηρίζει.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένως δηλώσει αντίθετη προς την ανεξαρτησία της Ταϊβάν με οποιαδήποτε μορφή και θεωρεί τη νήσο τμήμα της Κίνας.

“Βλέπουμε ότι οι κακοπροαίρετοι στην Κίνα εξακολουθούν να αποσταθεροποιούν την κατάσταση στο Στενό της Ταϊβάν. Από την πλευρά μας, θέλω να επιβεβαιώσω την σταθερή και ακλόνητη υποστήριξή μας προς το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν”, δήλωσε ο Σοϊγκού σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

“Προχωράμε με βάση το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι η μοναδική νόμιμη κυβέρνηση που εκπροσωπεί όλη την Κίνα”, πρόσθεσε.

Ο Σοϊγκού, πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, έφθασε χθες στην Κίνα. Το Ρωσικό Συμβούλιο Ασφαλείας ανακοίνωσε ότι ο Σοϊγκού και ο Ουάνγκ Γι θα συναντηθούν για να συζητήσουν ζητήματα ασφαλείας.

Ο Ουάνγκ είπε ότι η Κίνα και η Ρωσία έχουν “υποχρέωση” να επιδιώκουν την πολυμερή συνεργασία και έναν ισότιμο και οργανωμένο πολυπολικό κόσμο, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας κάλεσε και τις δύο χώρες να διατηρήσουν στενή επικοινωνία σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διμερείς σχέσεις και να αυξήσουν την αμοιβαία υποστήριξη για τα βασικά συμφέροντα η μία της άλλης.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία για την ενίσχυση της στρατηγικής επικοινωνίας, την εμβάθυνση του στρατηγικού συντονισμού και την ενίσχυση των διμερών δεσμών φέτος, δήλωσε ο Ουάνγκ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα σχόλια του Σοϊγκού «υπονομεύουν σοβαρά την κυριαρχία του έθνους μας».

«Οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης του κυρίαρχου καθεστώτος της Ταϊβάν συνιστά εκφοβιστική συμπεριφορά που υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Η επίσκεψη συμπίπτει με συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Αμερικανών αξιωματούχων με στόχο τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Σοϊγκού είχε συναντηθεί με τον Ουάνγκ τον Δεκέμβριο στη Μόσχα.