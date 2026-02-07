Σεργκέι Τρόπιν: Νεκρός στη μπανιέρα στο σπίτι του εντοπίστηκε ο Ρώσος πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης - Real.gr

Ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας, Σεργκέι Τρόπιν, εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκε στραγγαλισμένος στο μπάνιο του.
BREAKING:
The former Deputy Minister of Justice of the Russia Sergey Tropin has been found dead in his Moscow apartment.
The authorities say he drowned in his bathtub pic.twitter.com/ETJb4lDZDA
— Visegrád 24 (@visegrad24) February 6, 2026
Ο Σεργκέι Τρόπιν διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης από τον Φεβρουάριο του 1996 έως τον Μάρτιο του 1997.
Την ίδια ημέρα με τον θάνατο του Σ.Τρόπιν, ο αναπληρωτής αρχηγός της GRU, αντιστράτηγος Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ, πυροβολήθηκε πολλές φορές στη Μόσχα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ρωσικών Αρχών για τον θάνατο του πρώην υφυπουργού Δικαιοσύνης.