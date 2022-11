Σεργκέι Λαβρόφ: Η ανάρτηση-απάντηση για την υγεία του - Κυβερνήτης Μπαλί: Έκανε τσεκ απ - ΒΙΝΤΕΟ

Mεταξύ άλλων o Λαβρόφ συμβουλεύει τα δυτικά ΜΜΕ να μεταδίδουν μόνο αλήθειες.

On the question on his hospitalisation in Bali , Russian Foreign Minister Lavrov advised Western media to "write more truth" pic.twitter.com/u5Nl80867P

Την είδηση αρχικά διέψευσε η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάνοντας λόγο για fake news, ενώ το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο Λαβρόφ βρίσκεται στο ξενοδοχείο του και ετοιμάζεται για την σύνοδο κορυφής της G20.

Πάντως νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Μπαλί, Ι Ουαγιάν Κόστερ, ανέφερε ότι ο Ρώσος ΥΠΕΞ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τσεκ απ και επέστρεψε αμέσως. Οπως διευκρίνισε ο Ινδονήσιος αξιωματούχος, ο Σεργκέι Λαβρόφ βγήκε από το νοσοκομείο και η υγεία του είναι καλή.

Νωρίτερα, το Associated Press επικαλούμενο δυο Ινδονήσιους αξιωματούχους μετέδωσε ότι με το που πάτησε στην Ινδονησία ο Σεργκέι Λαβρόφ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov taken to the hospital after arriving for the G-20 summit in Bali, Indonesian officials say. https://t.co/F3oUhTsCGf