Σερβία: Διαδηλώσεις φοιτητών και εργαζομένων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας - Real.gr

Φοιτητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις διοργανώνουν από κοινού συγκεντρώσεις και πορείες σε όλη τη χώρα με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά και την συμπλήρωση των έξι μηνών από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

Χιλιάδες φοιτητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ για να τιμήσουν τα 16 θύματα από την κατάρρευση του τσιμεντένιου γείσου την 1η Νοεμβρίου του 2024. Τηρήθηκε 16 λεπτών σιγή και στη συνέχεια εκπρόσωποι εργατικών συνδικάτων και φοιτητικών οργανώσεων κατέθεσαν στεφάνια στο τόπο της τραγωδίας. Ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα.

Στο Βελιγράδι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί με συγκεντρώσεις φοιτητών και πολιτών σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας και ακολούθησαν πορείες που θα καταλήξουν μπροστά από το κτήριο της κυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά από το 2004 που διοργανώνονται διαδηλώσεις στην Σερβία κατά την εργατική Πρωτομαγιά. Αυτό συνέβη χάρη στην παρέμβαση των φοιτητικών οργανώσεων που κάλεσαν τους εκπροσώπους των πέντε μεγαλύτερων συνδικάτων να αφήσουν στην άκρη τις μεταξύ τους διαφορές και να αναλάβουν κοινή δράση. «Οι φοιτητές κατάφεραν να μας ενώσουν» δήλωσε ο ηγέτης του συνδικάτου «Sloga» (Ενότητα), Ζέλκο Βεσελίνοβιτς. Η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από το κυβερνητικό κτήριο στο Βελιγράδι πραγματοποιείται με το σύνθημα: «Αλληλεγγύη και στον κοινό αγώνα».

#BREAKING #Serbia JUST IN: Large-scale protests by students and trade unions are taking place in the Serbian capital, Belgrade. https://t.co/IF6grPPRl1 pic.twitter.com/8OfYQ6zMEf

Στην επίσημη ιστοσελίδα των φοιτητών αναφέρεται ότι οι σημερινές διαδηλώσεις αποτελούν « ένα βήμα προς τη ριζοσπαστικοποίηση που θα επιτρέψει νέες μορφές πίεσης», χωρίς ωστόσο να εξηγείται τι σημαίνει αυτό.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της αναξιοκρατίας διαρκούν έξι μήνες. Οι φοιτητές ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για την τραγωδία στο Νόβι Σαντ.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Large protests have begun in Novi Sad, Serbia, marking six months since the tragic canopy collapse at the city’s renovated train station that claimed 16 lives. pic.twitter.com/98R5limZjO

— The National Independent (@NationalIndNews) May 1, 2025