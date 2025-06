Σερβία: Διαλύθηκαν τα μπλόκα στους δρόμους – Οι φοιτητές ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν τους αποκλεισμούς - Real.gr

Η σερβική αστυνομία σε επιχείρηση που ξεκίνησε στις 05:00 η ώρα το πρωί της Δευτέρας (30/6), διέλυσε όλα τα φοιτητικά μπλόκα στο Βελιγράδι και άλλες 27 πόλεις.

Στα περισσότερα μπλόκα οι φοιτητές και οι πολίτες αποχώρησαν χωρίς να παρουσιάσουν αντίσταση ενώ σε λίγες περιπτώσεις η αστυνομία χρησιμοποίησε βία. Σε μία περίπτωση, αστυνομικά οχήματα, οι αποκαλούμενες «κλούβες», παρατάχθηκαν σε κεντρική λεωφόρο και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα κατευθύνθηκαν προς το πλήθος. Οι φοιτητές πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το οδόστρωμα και έτσι δεν υπήρξαν θύματα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση αποκατάστασης της κυκλοφορίας στους δρόμους των πόλεων έγιναν δεκάδες προσαγωγές.

Οι φοιτητές ανακοίνωσαν ότι δεν θα σταματήσουν τους αποκλεισμούς δρόμων και θα το πράττουν απροειδοποίητα σε διάφορα σημεία των πόλεων. Οι οδηγίες που δόθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα των φοιτητών αναφέρουν ότι πρέπει

«να απομακρύνονται όταν εμφανίζεται η αστυνομία και να ξαναστήνουν τα οδοφράγματα όταν αποχωρεί».

#BREAKING #Serbia JUST IN: After police removed barricades from the streets, protesters in Zemun, near Belgrade, once again blocked the road and set up new barricades.https://t.co/oMrTLoaqbM pic.twitter.com/hBdx6zHbQv

— The National Independent (@NationalIndNews) June 30, 2025