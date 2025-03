Σερβία: Εκατοντάδες χιλιάδες διαδήλωσαν στο Βελιγράδι κατά της διαφθοράς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Από 275.000 έως 325.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο Βελιγράδι κατά της διαφθοράς, σύμφωνα με ανεξάρτητο οργανισμό καταγραφής που δεν αποκλείει ότι ο αριθμός των διαδηλωτών ήταν ακόμη μεγαλύτερος.

«Εξαιτίας των εξαιρετικών διαστάσεων, της κινητικότητας και της δομής της συγκέντρωσης (…) δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβέστερη εκτίμηση», γράφει το Arhiv javnih skupova, ανεξάρτητη ομάδα δημοσιογράφων και διανοουμένων που ειδικεύονται εδώ και χρόνια στην καταγραφή του μεγέθους των διαδηλώσεων.

Οι διοργανωτές πιστεύουν ότι ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Σερβία. Ο χώρος μπροστά από το κοινοβούλιο όπως και όλοι οι γύρω δρόμοι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι από πολίτες που κατέβηκαν για να υποστηρίξουν το αγώνα των φοιτητών για διαφάνεια, αξιοκρατία, δημοκρατία.

The student protest taking place in Belgrade tonight is one of the largest street protests in Europe in the past decades.

Videos show that well over half a million people have taken to the streets to demand President Vucic’s resignation

Serbia only has a pop. of 6.6M

March 15, 2025