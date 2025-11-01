Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση μνήμης στο Νόβι Σαντ για τα θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό - BINTEO - Real.gr

Εντυπωσιακή υποδοχή επιφύλαξε το Νόβι Σαντ, το βράδυ της Παρασκευής, στους φοιτητές που έφτασαν από αλλά μέρη τις Σερβίας για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 16 θύματα της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Οι συνάδελφοι τους του τοπικού Πανεπιστημίου και δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος λεωφόρου, στην είσοδο της πόλης, για να υποδεχθούν τους φοιτητές που έφταναν μετά από πεζοπορία αρκετών ημερών.

Με επευφημίες και παρατεταμένο χειροκρότημα γινόταν δεκτή κάθε ομάδα φοιτητών που έμπαινε στην πόλη ενώ βεγγαλικά και φωτοβολίδες φώτιζαν τον ουρανό μέχρι αργά τη νύχτα. Οι φοιτητές διοργανώνουν για σήμερα μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό συγκέντρωση για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Από νωρίς το πρωί συρρέουν πολίτες μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό. Αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τότε που ξεκίνησαν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις πριν από έναν χρόνο, με αίτημα να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο 16 ανθρώπων που προκλήθηκε από την πτώση του γείσου στον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό.

Μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό φοιτητικές οργανώσεις θα καταθέσουν στεφάνια ενώ στις 11:52 ακριβώς, ώρα που συνέβη η τραγωδία, τηρήθηκε σιγή 16 λεπτών, ένα λεπτό για κάθε θύμα.

Στην συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί σιωπηλή πορεία και η εκδήλωση μνήμης θα ολοκληρωθεί νωρίς το βράδυ.

Οι φοιτητές είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας, με αίτημα και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Από την Δευτέρα ωστόσο, θα αλλάξει η μορφή του αγώνα. Μετά από ένα χρόνο οι καταλήψεις των πανεπιστημιακών σχολών τερματίζονται, αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μάρκο Τέπαβτσιτς, φοιτητής του πολυτεχνείου.

«Αποφασίσαμε να τερματίσουμε τις καταλήψεις, δηλαδή αυτήν τη μορφή του αγώνα, διότι γράφτηκε νέα γενιά στα πανεπιστήμια και δεν θέλουμε όπως εμείς που θυσιάσαμε ,μιλώντας μεταφορικά, ένα έτος, να στερήσουμε στους νέους φοιτητές το δικαίωμα στην εκπαίδευση» αναφέρει ο Μάρκο Τέπαβτσιτς επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν.

«Το κίνημα μας δεν διαλύεται, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και παραμένει το αίτημα για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Έτσι, από τις 3 Νοεμβρίου θα λειτουργήσουν όλες οι σχολές κανονικά, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να πραγματοποιούμε τακτικά τις συνελεύσεις μας» αναφέρει ο φοιτητής του πολυτεχνείου μεταφέροντας την απόφαση της γενικής συνέλευσης των φοιτητών.

Η σερβική κυβέρνηση κήρυξε την 1η Νοεμβρίου ημέρα πένθους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιςτ σε διάγγελμα του χθες, εμφανίστηκε διαλλακτικός, επανέλαβε την πρόθεση του ν’ αρχίσει διάλογο για να «επέλθει η ηρεμία στην χώρα». Ο Βούτσιτς παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι μπορεί να έκανε λάθη στο χειρισμό των φοιτητικών κινητοποιήσεων και ζήτησε συγνώμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ