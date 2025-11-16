Quantcast
Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς - Real.gr
real player

Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

21:45, 16/11/2025
Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

Οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom ελέγχουν μαζί μερίδιο 56% στην NIS.

Η Σερβία έχει στη διάθεσή της πέντε ημέρες προκειμένου να αποφασίσει τι θα κάνει προκειμένου να διασφαλίσει τον εφοδιασμό σε καύσιμα από το σερβικό διυλιστήριο της ρωσικής ιδιοκτησίας NIS χωρίς εθνικοποίησή της, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πλήρη ρωσική αποεπένδυση από την NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικo διυλιστήριο της Σερβίας, και χθες, Σάββατο, έδωσε διορία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες της εταιρίας μέχρι να βρουν αγοραστή.

Τράπεζες έχουν παγώσει συναλλαγές της NIS και αξιωματούχοι προβλέπουν πως το σερβικό διυλιστήριο διαθέτει αρκετό πετρέλαιο για να λειτουργήσει μόνο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.

«Η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέσα στις επόμενες επτά ημέρες, το διυλιστήριο πρέπει να λειτουργεί», δήλωσε σήμερα ο Βούτσιτς σε κυβερνητική συνεδρίαση που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Ο Βούτσιτς είπε πως η Σερβία θέλει να αποφύγει την εθνικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και είναι έτοιμη να κάνει μια προσφορά σε υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς για την εταιρία στην περίπτωση που οι ρωσικές διαπραγματεύσεις με εταίρους στην Ασία και την Ευρώπη τους οποίους δεν κατονόμασε αποτύχουν.

Οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom ελέγχουν μαζί μερίδιο 56% στην NIS και έχουν ενημερώσει την υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την προθυμία τους να μεταβιβάσουν τον έλεγχο σε τρίτο μέρος.

Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι προειδοποίησε σήμερα ότι παρατεταμένες κυρώσεις σε βάρος της NIS μπορεί να υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη, την πιστοληπτική αξιολόγηση και τις ξένες επενδύσεις στη Σερβία. Η Gazprom Neft ελέγχει το 44,9% της NIS και η Gazprom το 11,3%, ενώ στη Σερβία ανήκει το 29,9% με το υπόλοιπο να ανήκει σε μικρομετόχους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

22:00 16/11
Καιρός: Ισχυρές βροχές το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Καιρός: Ισχυρές βροχές το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

21:30 16/11
Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

22:10 16/11
Κύπρος: Νέα τουρκική πρόκληση με F-16 να πετούν πάνω από τη «νεκρή» ζώνη - ΒΙΝΤΕΟ

Κύπρος: Νέα τουρκική πρόκληση με F-16 να πετούν πάνω από τη «νεκρή» ζώνη - ΒΙΝΤΕΟ

20:09 16/11
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη συμφωνία Αθήνας - Κιέβου: Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια

18:08 16/11
Κινέζοι πράκτορες «στρατολόγησαν» το Claude για κυβερνοεπιθέσεις: Τι ζήτησαν, πώς το έκαναν και γιατί αλλάζει τα δεδομένα στην κυβερνοασφάλεια

Κινέζοι πράκτορες «στρατολόγησαν» το Claude για κυβερνοεπιθέσεις: Τι ζήτησαν, πώς το έκαναν και γιατί αλλάζει τα δεδομένα στην κυβερνοασφάλεια

13:45 16/11
Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Νίκο Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει τραγουδιστής και επιτυχημένος»

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Νίκο Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει τραγουδιστής και επιτυχημένος»

19:30 16/11
Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

22:21 16/11

Ροή Ειδήσεων

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς

22:35 16/11
24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

24ωρη απεργία προκήρυξαν οι εργαζόμενοι και οι μηχανοδηγοί της Hellenic Train στις 18 Νοεμβρίου

22:30 16/11
Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

22:21 16/11
Νετανιάχου: Είναι αντιμέτωπος με ενδοκυβερνητικά πυρά των ακροδεξιών

Νετανιάχου: Είναι αντιμέτωπος με ενδοκυβερνητικά πυρά των ακροδεξιών

22:15 16/11
Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

Βορίζια: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα άφαντα όπλα - Στο κάδρο ο κατασκευαστής της βόμβας

22:10 16/11
Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό

22:05 16/11
Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

Οι έξι ώρες του Ζελένσκι στην Αθήνα: Η συμφωνία που υπεγράφη, ο ρόλος της Ελλάδας στα ενεργειακά και το «ευχαριστώ» του Ουκρανού προέδρου

22:00 16/11
Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

21:45 16/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved