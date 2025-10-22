Quantcast
Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή - Real.gr
real player

Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

16:30, 22/10/2025
Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και την πυρκαγιά έξω από την Βουλή.

Σήμερα το πρωί ακούστηκαν πυροβολισμοί στον καταυλισμό υποστηρικτών του Αλεξανταρ Βούτσιτς που βρίσκεται στην λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο από τον περασμένο Μάρτιο. Έπεσαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί και στην συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά. Το επεισόδιο συνέβη μέσα σε μία σκηνή αυτού του ιδιόμορφου καταυλισμού. Ένα άτομο τραυματίστηκε στον μηρό και βρίσκεται στο νοσοκομείο ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο χωρίς να παρουσιάσει αντίσταση.

 


Σε συνέντευξη Τύπου ο Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι ο δράστης είναι 70 ετών, μέχρι την συνταξιοδότησή του εργαζόταν στην κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) και πήγε στον καταυλισμό μεταφέροντας ένα μπιτόνι με βενζίνη με σκοπό να τον πυρπολήσει. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης μεταδόθηκε βίντεο με την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν όπου ανέφερε ότι «τον ενοχλούσε ο καταυλισμός που στήθηκε στο κέντρο της πόλης και ήθελε να τον εξαφανίσει».

Ο δράστης δήλωσε επίσης ότι κατά λάθος τραυμάτισε το θύμα την στιγμή που πυροβολούσε στο σημείο όπου έριξε την βενζίνη για να προκληθεί πυρκαγιά.

 


Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Η αντιπολίτευση αντίθετα κατηγορεί τον Βούτσιτς ότι ο ίδιος ευθύνεται για την κατάσταση. «Το σημερινό επεισόδιο είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς εκστρατείας διάδοσης μίσους, βίας και φόβου που προκάλεσε και εφάρμοσε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς», ανακοίνωσε το Δημοκρατικό Κόμμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

14:12 22/10
Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

09:55 22/10
Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

Βίντεο από τροχαίο στο Περιστέρι - ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε μητέρα και παιδί

15:37 22/10
Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

12:07 22/10
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

13:54 22/10
Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

Σερβία: Πρώην υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών ο δράστης των πυροβολισμών έξω από τη Βουλή

16:30 22/10
«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

«Υπήρξες φάρος στα σκοτάδια μου...» - Η Χάρις Αλεξίου αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο

16:12 22/10
Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

Διάσωση βρέφους 2 ετών στον Ωρωπό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με περιπολικό, σε λιγότερο από 30 λεπτά

15:45 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved