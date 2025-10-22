Quantcast
Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας - Real.gr
real player

Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας

12:51, 22/10/2025
Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας

Επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη σήμερα το πρωί μπροστά από τη βουλή της Σερβίας και συγκεκριμένα στον χώρο όπου βρίσκεται η κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σε μία σκηνή ακούστηκαν πυροβολισμοί και ένα άτομο εξήλθε κουτσαίνοντας, φέροντας τραύμα στο πόδι. Στην συνέχεια επενέβη η αστυνομία, αφόπλισε και συνέλαβε τον δράστη.

Κατά την διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε φωτιά στην σκηνή που επεκτάθηκε γρήγορα και σε δεύτερη σκηνή. Με την παρέμβαση της πυροσβεστικής η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το επεισόδιο και το μόνο στοιχείο που μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ είναι ότι ο τραυματίας είναι 57 ετών.

Η κατασκήνωση στην λεωφόρο μπροστά από την βουλή και στο πάρκο του προεδρικού μεγάρου στήθηκε τον περασμένο Μάρτιο από φοιτητές που υποστηρίζουν τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς και αντιτίθενται στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις. Στον ιδιόμορφο αυτόν καταυλισμό το κυβερνών κόμμα διοργανώνει συνεχώς εκδηλώσεις υποστηρικτών του. Η αντιπολίτευση και οι φοιτητικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι «πρόκειται για ένα στρατόπεδο εγκληματικών στοιχείων που στήθηκε από το καθεστώς Βούτσιτς για εκφοβισμό όσων διαδηλώνουν εδώ και 11 μήνες κατά της διαφοράς και της αδιαφάνειας».

Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των πυροβολισμών σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της βουλής.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων, αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση

Παραδόθηκε το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, με το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη Μονάδα Παίδων, αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση

13:47 22/10
Μελόνι: Η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή θα είναι μακρά και δύσκολή, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία του Τραμπ

Μελόνι: Η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή θα είναι μακρά και δύσκολή, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη επιτυχία του Τραμπ

13:45 22/10
Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

Ζάκυνθος: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία

13:37 22/10
Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: «Είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε τη σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη»

Συνέδριο «Cyber Greece 2025»: «Είναι καιρός να επικαιροποιήσουμε τη σχέση με την κυβερνοασφάλεια με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη»

13:35 22/10
Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

13:31 22/10
Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Υπάρχουν μέρες που δεν τρώω καθόλου»

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: «Υπάρχουν μέρες που δεν τρώω καθόλου»

13:30 22/10
Eξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σατολιάς: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες

Eξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ - Σατολιάς: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες

13:24 22/10
ΕΟ ΚΚΕ: Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε Ελλάδα, Σερβία και ΕΕ - Μόνος ασφαλής δρόμος για το λαό ο αγώνας με σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

ΕΟ ΚΚΕ: Προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε Ελλάδα, Σερβία και ΕΕ - Μόνος ασφαλής δρόμος για το λαό ο αγώνας με σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

13:15 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved