Σφαγή στη Βιρτζίνια: Δυσαρεστημένος υπάλληλος σκότωσε 12 συναδέλφους του σε δημοτικό κέντρο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Βιρτζίνια Μπιτς, Τζέιμς Κερβέρα τόνισε ότι το πολύνεκρο περιστατικό ξεκίνησε όταν ο ένοπλος δράστης εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του δημοτικού κέντρου της πόλης και «αμέσως και αδιακρίτως άνοιξε πυρ εναντίον όλων των θυμάτων».

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στους πυροβολισμούς, που αντάλλαξε ο δράστης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Special Report: Officials give update on a mass shooting in Virginia Beach, Virginia, that has left at least 11 people dead pic.twitter.com/6oHMtNP9DR