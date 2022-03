Σφίγγει ο κλοιός στο Κίεβο: Απροσπέλαστο το κέντρο της Οδησσού -Ρωσικός στρατός έπεσε σε ενέδρα Ουκρανών -Βίντεο -LIVE εικόνα

Oι Ρώσοι κινούνται από την Κριμαία για να κατακτήσουν την Οδησσό και τη Μαριούπολη

Όπως μάλιστα μεταδίδει το Sky News, οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται από την Κριμαία για να κατακτήσουν την Οδησσό και τη Μαριούπολη, όπως δήλωσε ο Στρατάρχης της Αεροπορίας Φίλιπ Όσμπορν. «Ο έλεγχος της περιοχής θα επέτρεπε στη Μόσχα να δημιουργήσει έναν χερσαίο διάδρομο μεταξύ της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε το 2014, και των ανατολικών περιοχών που ελέγχονται από τους αντάρτες», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά, ωστόσο σημείωσε ότι η Ρωσία «δεν βρίσκεται εκεί που σχεδίαζε να είναι».

Ρωσικός στρατός έπεσε σε ενέδρα Ουκρανών

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται ότι κατατρόπωσαν ένα ρωσικό σύνταγμα και εξολόθρευσαν το διοικητή του, συνταγματάρχη Α. Ζαχάροφ, στο Μπρόβαρι, βορειοοανατολικά του Κιέβου.

Το υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο.

Δείτε βίντεο:

To Sky News δημοσιεύει βίντεο με τις προσπάθειες απενεργοποίησης βόμβας που η ουκρανική πλευρά αναφέρει πως έγιναν στο Χάρκοβο.

The State Emergency Service of Ukraine posted a video of an unexploded bomb being defused.

Παράλληλα, οι δορυφορικές εικόνες που παρουσίασαν οι New York Times, φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησαν τo προηγούμενο 24ωρο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς μη στρατιωτικοί στόχοι στην περιοχή της Μαριούπολης, μεταξύ αυτών εμπορικά κέντρα, κατοικίες, η κεντρική αγορά και το παιδιατρικό νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η Ρωσία άλλαξε σήμερα στάση σε ό,τι αφορά τον βομβαρδισμό του ουκρανικού νοσοκομείου στη Μαριούπολη, με μια σειρά δηλώσεων που κινούνταν από επιθετικές διαψεύσεις έως το αίτημα του Κρεμλίνου να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό χθες και απέρριψε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι δεν υπήρχαν ασθενείς εκεί. «Όπως πάντα, λένε ψέματα με αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Ζελένσκι που κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διαπράττει γενοκτονία.

Υπό το φως της διεθνούς καταδίκης, υπάρχουν ασυνήθιστες ενδείξεις ασυνέπειας στην απάντηση Ρώσων αξιωματούχων, που από την αρχή της εισβολής της Μόσχας στις 24 Φεβρουαρίου εμμένουν σταθερά στο ίδιο αφήγημα για αυτό που η Ρωσία χαρακτηρίζει ‘ειδική στρατιωτική επιχείρηση’ στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, κληθείς να σχολιάσει, δήλωσε στο Reuters: «Οι ρωσικές δυνάμεις δεν βάλλουν κατά στόχων αμάχων».

Watch this,world. Watch pregnant Ukrainian women with their faces covered in blood. Watch facilities for newborn babies destroyed. Watch dead bodies buried in a mass grave because of incessant bombardment of Mariupol. You enabled Putin for years,and it's the result

??E. Maloletka pic.twitter.com/tMghcVmZJz