Σφοδρά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο: Πύραυλος έπεσε και σε πολυκατοικία - Νεκροί και τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες άλλους, μερικές ώρες πριν από ψηφοφορία στο ουκρανικό κοινοβούλιο για τη νομοθεσία κατά της διαφθοράς.

«Ο εχθρός επιτέθηκε στην πρωτεύουσα με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, καταγγέλλοντας το «νέο έγκλημα πολέμου».

Πύραυλος «έπληξε πολυκατοικία» με αποτέλεσμα να «καταστραφεί εξ ολοκλήρου τμήμα της», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι σωστικά συνεργία κατάφεραν να βγάλουν από τα συντρίμμια δυο επιζώντες.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε από την πλευρά του ότι χτυπήθηκαν κάπου 27 τοποθεσίες στο Κίεβο, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον δυο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 52, συμπεριλαμβανομένων 9 παιδιών.

«Ο αριθμός αυτός, δυστυχώς, θα αυξηθεί», προειδοποίησε ο κ. Τκατσένκο μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι το ωστικό κύμα εκρήξεων είχε αποτέλεσμα να κομματιαστούν παράθυρα παιδιατρικής μονάδας νοσοκομείου, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Στην καθημερινή ενημέρωσή του, το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας έκανε λόγο για 1.292 επιδρομές drones με εκρηκτική γόμωση και 50 αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες Τετάρτη.

In Kyiv, as a result of a Russian attack, the entrance of a high-rise building was destroyed.

Two people were killed, and 48 others were injured. The number of victims may increase. pic.twitter.com/ia3gEtr0Ic

— NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2025