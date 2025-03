Σφοδρές καταιγίδες και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις ΗΠΑ - Στους 33 οι νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε εικόνες από τις πληγείσες περιοχές διακρίνονται κατεστραμμένα σπίτια και αναποδογυρισμένα οχήματα στους δρόμους.

Τουλάχιστον 33 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περίπου 250.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου, ανέφερε ο ιστότοπος Poweroutage.

Οι αρχές του Μισούρι ενημέρωσαν για «12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές» που έχουν προκληθεί.

CAUGHT ON VIDEO: A man went through the tornado that hit Rolla, Missouri, and lived to tell the tale. See the video: https://t.co/Warqj4uZDJ pic.twitter.com/641AkHHH4w

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Γουέιν, τρεις στην κομητεία Όζαρκ, ένας στην κομητεία Μπάτλερ, ένας στην κομητεία Σεντ Λούις κι ένας στην κομητεία Τζέφερσον, διευκρίνισαν οι αρχές αναφέροντας «ανεμοστρόβιλους, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις».

Την Παρασκευή, ο κυβερνήτης Μάικ Κίχο είχε κηρύξει την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενόψει των προβλεπόμενων ανεμοστρόβιλων.

Residents of Villa Ridge, Missouri are shaken up after a strong and destructive storm swept through the area on Friday night. The National Weather Service is now sending a team to survey the damage of what appeared to be a tornado, CBS News’ Jason Allen reports.

At least 11… pic.twitter.com/UR0GczsoPg

— CBS News (@CBSNews) March 15, 2025