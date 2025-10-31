Σφοδρές βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί - Πλημμύρισαν σπίτια, δρόμοι, σταθμοί του μετρό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές, ενώ αξιωματούχοι στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ της πόλης ανακοίνωσαν πως υπάρχουν προβλήματα στις προγραμματισμένες πτήσεις.

Σφοδρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν χθες, Πέμπτη, στη Νέα Υόρκη, στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην πόλη, δήλωσε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, ενώ οι καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις και η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στο X, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της βροχής που, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα έπεφτε μέσα σε λίγες ώρες, έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

This is the Subway in New York City this afternoon. pic.twitter.com/UWhzyU4mH3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 31, 2025

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

Torrential rain brought significant flooding to parts of New York and New Jersey on Thursday. According to NYC Emergency Management, the National Weather Service reported that 1.8 inches of rain fell in Central Park on Thursday. pic.twitter.com/1bB8WjsbNk — ABC News (@ABC) October 31, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

