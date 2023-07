Σφοδρές βροχοπττώσεις σαρώνουν το Πεκίνο: Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - ΒΙΝΤΕΟ

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις εξακολουθούν να πλήττουν το Πεκίνο, όπως και τις επαρχίες Χεμπέι και Σανσί αλλά και την πόλη Τιανζίν.

Οι τοπικές αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας διατηρούν την πόλη σε κόκκινο συναγερμό, τον ύψιστο, ενώ ο Υδρολογικός Σταθμός του Πεκίνου αναθεώρησε επί τα χείρω την προειδοποίησή του για πλημμύρες, καθώς προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις και υπερχειλίσεις ποταμών.

Many car sweeping away due to flood after heavy rains in Beijing, China ???? (31.07.2023)

Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ ανεστάλησαν οι εργασίες σε περισσότερα από 4.000 εργοτάξια. Περίπου 2.000 κτίρια ελέγχθηκαν για ζημιές. Τα δύο αεροδρόμια του Πεκίνου ακύρωσαν περισσότερες από 180 πτήσεις σήμερα το πρωί, ενώ εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν.

Record-setting torrential rain in Beijing! Over 500 mm of rainfall in 24 hours! The weather station data has been interrupted, and the rainstorm is still going on! pic.twitter.com/DsSSogcM0D