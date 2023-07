Σφοδρές καταιγίδες στα Βαλκάνια: Πέντε νεκροί σε Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία - Δύο τραυματίες στη Σερβία - ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι -τρεις στην Κροατία και ένας στη Σλοβενία-σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων, συμπεριλαμβανομένων δύο στο Ζάγκρεμπ όπου επίσης πλημμύρισε ένα νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τρίτο θύμα στην Κροατία είναι ένας 40χρονος άνδρας που σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο που ξεριζώθηκε από την καταιγίδα έπεσε στο φορτηγό του στα ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Ζάγκρεμπ, ομάδες επιχείρησαν σήμερα το πρωί να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τους δρόμους με τις αρχές να προτρέπουν τους ανθρώπους να μην επισκέπτονται πάρκα όπου έχουν ξεριζωθεί δέντρα και στύλοι ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πέσει. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν και πτώση γερανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά το άτομο που επέβαινε στην καμπίνα.

At least 5 have been killed in a storm that hit the Balkans yesterday and several have been injured.

Zagreb was one of the worst hit places with reports of not a single road without a fallen tree in the city!?? pic.twitter.com/ErAIZHQukd