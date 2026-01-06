Σφοδρή χιονόπτωση στην Ολλανδία: Διακόπηκαν τα δρομολόγια τρένων, ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις - Real.gr

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας) λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν το χιόνι και οι κάτω του μηδενός θερμοκρασίες.
Snow in Holland pic.twitter.com/odbfmbQTiw
— Erik Laken ✨️ (@ErikLaken) January 5, 2026
Στο αεροδρόμιο Σκίπολ του Άμστερνταμ, η αεροπορική εταιρία KLM ακύρωσε τουλάχιστον 300 πτήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν σήμερα, σε μια ένδειξη των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε ο χειμωνιάτικος καιρός σε έναν από τους κυριότερους μεταφορικούς κόμβους της Ευρώπης για πέμπτη ημέρα στη σειρά.
Nearly 6 cm of snow in Amsterdam. And it’s still falling! ❄️
For someone from South Africa, this is very unusual. So beautiful. Can’t believe it actually. Feels soft and puffy. The whole place has transformed.
Pic of my ruler on a table outside. pic.twitter.com/tFNq72yvDv
— Irnest Kaplan (@IrnestKaplan) January 5, 2026