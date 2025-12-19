Σφοδρή κακοκαιρία σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι: Χείμαρροι οι δρόμοι, νερά μπήκαν σε εμπορικό - Ακυρώθηκαν πτήσεις - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σε πολλές περιοχές οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, νερά εισέβαλαν σε ξενοδοχειακές μονάδες και εμπορικά κέντρα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες συστάσεις για εργασία από το σπίτι. Η Emirates και η Flydubai έχουν ακυρώσει ή επαναπρογραμματίσει αρκετές πτήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Στο Άμπου Ντάμπι, η καταιγίδα εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά τη διάρκεια της νύχτας, λίγες ώρες μετά τα ακραία φαινόμενα που είχαν σημειωθεί την Πέμπτη στο Ντουμπάι.

Παρότι οι βροχές δεν έφτασαν τα επίπεδα της καταιγίδας του Απριλίου του 2024 – η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένο χάος – τα προβλήματα στις μετακινήσεις και στις υποδομές δεν άργησαν να γίνουν αισθητά.

Το υπουργείο Ανθρώπινων Πόρων ανακοίνωσε ότι η οδηγία για τηλεργασία αφορά όσους εργαζομένους μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως. Στη συνέχεια, οι Αρχές του Ντουμπάι αποφάσισαν την καθολική εφαρμογή τηλεργασίας για το προσωπικό της κυβέρνησης, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση των πολιτών στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Για λόγους ασφάλειας, έκλεισαν προσωρινά δημόσιες παραλίες, πάρκα και δημοφιλείς χώροι ψυχαγωγίας, ανάμεσά τους και το Global Village στο Ντουμπάι.

Παράλληλα, μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης (αντίστοιχης του «112»), οι κάτοικοι του Ντουμπάι έλαβαν επίσημες ειδοποιήσεις που τους καλούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους «εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο» έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Στο Άμπου Ντάμπι, αντίστοιχες συστάσεις παρατάθηκαν έως τις 14:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας).

Ανάλογη εικόνα κακοκαιρίας καταγράφηκε και σε άλλες περιοχές του Κόλπου, με τη Ντόχα να επηρεάζεται επίσης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Μάλιστα, ο αγώνας για την τρίτη θέση του Κυπέλλου Αραβικών Χωρών της FIFA, ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία στην πρωτεύουσα του Κατάρ, διακόπηκε στο ημίχρονο εξαιτίας κεραυνών κοντά στο γήπεδο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (National Centre of Meteorology), η Παρασκευή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς προβλέπεται κορύφωση των ασταθών καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν τη χώρα από το περασμένο Σάββατο. Τα φαινόμενα αποδίδονται στην επέκταση βαρομετρικού χαμηλού από την Ερυθρά Θάλασσα, σε συνδυασμό με νοτιοανατολικούς ανέμους, αλλά και στην παρουσία συστήματος χαμηλής πίεσης στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, το οποίο ενισχύεται και εξασθενεί κατά διαστήματα, συνοδευόμενο από ρεύμα αέρα βορειοδυτικής κατεύθυνσης.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από τη Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με καθαρό έως κατά τόπους νεφελώδη ουρανό, λίγα σύννεφα πάνω από τα νησιά και ορισμένες δυτικές περιοχές, καθώς και αυξημένη υγρασία σε τμήματα της ενδοχώρας.