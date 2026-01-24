Σφοδρή κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Πολικές θερμοκρασίες και ακραίο κρύο - Στη Μινεάπολη παγώνουν τα μακαρόνια στον αέρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια ασυνήθιστα σφοδρή χειμερινή κακοκαιρία, η οποία έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή, με ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), το σύστημα κακοκαιρίας θα σαρώσει μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω του «εξαιρετικά επικίνδυνες» συνθήκες, καθώς κινείται ανατολικά από τις Μεγάλες Πεδιάδες και τα Βραχώδη Όρη.

Η NWS προειδοποιεί ότι το αρκτικό κύμα ψύχους θα φέρει θερμοκρασίες υπό το μηδέν και πολύ χαμηλές αισθητές θερμοκρασίες λόγω ανέμων, οι οποίες «ενέχουν κίνδυνο για τη ζωή, με πιθανότητα υποθερμίας και κρυοπαγημάτων σε εκτεθειμένο δέρμα».

Οι αμερικανικές αρχές μεταφορών, καθώς και διοικήσεις αεροδρομίων σε αρκετές μεγάλες πόλεις, έχουν ήδη προειδοποιήσει για σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις το Σαββατοκύριακο, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.

Take this storm seriously, folks. Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.

– Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.

– Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Πάνω από 9.000 ακυρώσεις πτήσεων

Ο συνολικός αριθμός των ακυρωμένων πτήσεων το Σαββατοκύριακο έχει πλέον ξεπεράσει τις 9.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα FlightAware.

Το διεθνές αεροδρόμιο Dallas–Fort Worth συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις σοβαρότερες επιπτώσεις, ενώ ακολουθούν τα αεροδρόμια Charlotte Douglas και Nashville.

Μέχρι στιγμής, το Σάββατο έχουν ακυρωθεί τουλάχιστον 3.259 πτήσεις, ενώ για την Κυριακή έχουν ήδη ακυρωθεί άλλες 5.826, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Πολικές θερμοκρασίες και πάγος

Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας βρίσκονται σε επιφυλακή για διακοπές ρεύματος, καθώς δέντρα και γραμμές ηλεκτροδότησης που έχουν καλυφθεί με πάγο μπορεί να καταρρέουν ακόμη και αρκετό καιρό μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, η αίσθηση ψύχους έφτασε έως και τους -40 βαθμούς Φαρενάιτ (-40 βαθμούς Κελσίου), γεγονός που σημαίνει ότι κρυοπαγήματα μπορούν να εμφανιστούν μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Στο Μπίσμαρκ της Βόρειας Ντακότα, η αίσθηση της θερμοκρασίας έφτασε τους -41 βαθμούς Φαρενάιτ (περίπου -40,5 βαθμούς Κελσίου).

☃️The SNOW is really coming down across Tulsa, Oklahoma tonight! pic.twitter.com/usMqNTFxV3 — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 24, 2026

Τουλάχιστον 18 πολιτείες κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τουλάχιστον 18 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η κακοκαιρία πλησιάζει.

Πρόκειται για τις εξής: Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Ντελαγουέρ, Τζόρτζια, Κάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μέριλαντ, Μισισίπι, Μιζούρι, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη, Βόρεια Καρολίνα, Πενσιλβάνια, Νότια Καρολίνα, Τενεσί, Τέξας και Βιρτζίνια.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει τεθεί και η Ουάσινγκτον D.C.

Παγώνουν τα μακαρόνια στη Μινεάπολη

Το κύμα ψύχους που χτύπησε τη Μινεάπολη και προκάλεσε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες την Παρασκευή, με το θερμόμετρο να πέφτει στους -29°C, δημιούργησε και ένα πρωτόγνωρο θέαμα. Μακαρόνια να παγώνουν σχεδόν στιγμιαία όταν ρίχνονται στον αέρα, ένα φαινόμενο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa — FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026

Ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς δέντρα και γραμμές ηλεκτροδότησης που έχουν καλυφθεί με πάγο μπορεί να καταρρέουν ακόμη και αρκετό καιρό μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Την ίδια ώρα, πολίτες σπεύδουν να προμηθευτούν βασικά αγαθά, σχηματίζοντας ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, όπου τα ράφια έχουν αδειάσει από αυγά, βούτυρο και μπέικον.

Σε πολιτείες του Νότου, όπως το Τέξας, παρατηρείται έλλειψη σε φιάλες υγραερίου, καθώς και σε αλάτι και άμμο.