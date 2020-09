Σφοδρή επίθεση Τραμπ κατά της «αριστερής πολιτιστικής επανάστασης»: Συστήνει εθνική επιτροπή για την προώθηση της «πατριωτικής εκπαίδευσης» -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Sputnik-dpa

«Οι νέοι μας θα διδαχθούν να αγαπούν την Αμερική με όλη τους την καρδιά και όλη τους την ψυχή», είπε. «Θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς μας να διδάξουν στα παιδιά μας το θαύμα της αμερικανικής Ιστορίας και να κάνουν σχέδια για να τιμήσουν την 250ή επέτειο της ίδρυσής μας».

Μετά από τους θανάτους Αφροαμερικανών στα χέρια λευκών αστυνομικών και περιστατικά αστυνομικής βαρβαρότητας αναζωπυρώθηκε τους τελευταίους μήνες στις ΗΠΑ η συζήτηση για την κληρονομιά της δουλείας, για τον ρατσισμό και πόσο βαθιά αυτός εδράζεται στις κρατικές δομές.

Trump: "The left-wing rioting and mayhem are the direct result of decades of left-wing indoctrination in our schools. It's gone on far too long. Our children are instructed from propaganda tracts, like those of Howard Zinn, that try to make students ashamed of their own history." pic.twitter.com/1rdfjETBMN