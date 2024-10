Σφοδρή επίθεση Τραμπ στη Χάρις: Κάμαλα κατέστρεψες τη χώρα, απολύεσαι - Νέες βολές κατά των μεταναστών - BINTEO

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πολύ ώρα στα σχέδιά του να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση και να απελάσει μετανάστες, τους οποίους χαρακτήρισε «κακούς και αιμοδιψείς εγκληματίες».

«Την πρώτη ημέρα (της προεδρίας μου) θα ξεκινήσω το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο δισεκατομμυριούχος.

«Θα σώσω κάθε πόλη και κωμόπολη που έχει κατακλυστεί και καταληφθεί» από τους μετανάστες, εξήγησε προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Χάρις «άτομο με χαμηλή νοημοσύνη», κατηγορώντας την ότι «κατέστρεψες τη χώρα (…) Κάμαλα απολύεσαι, φύγε!».

Ο 78χρονος πρώην πρόεδρος δεσμεύθηκε να απαγορεύσει τις πόλεις καταφύγια για τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές αρχές και να εφαρμόσουν τη μεταναστευτική πολιτική. Υποσχέθηκε επίσης να επικαλεστεί νόμο του 1798 περί του «ξένου εχθρού» και να απελάσει όλους τους μετανάστες που έχουν ποινικό μητρώο.

Ένας μακρύς κατάλογος ομιλητών, από τον πρώην παλαιστή Χαλκ Χόγκαν και τον πρώην παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον ως τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, τον πρώην ανεξάρτητο υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και τους γιους του Τραμπ, τον Έρικ και τον Ντον Τζούνιορ, άνοιξαν την εκδήλωση.

Κάποιοι έκαναν ρατσιστικά και μισογυνικά σχόλια για να ζεστάνουν το κοινό.

Ο Τζουλιάνι, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Χάρις «βρίσκεται στο πλευρό των τρομοκρατών» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Από τη σκηνή ένας σύμβουλος του Τραμπ, ο Στίβεν Μίλερ που ανήκει στην σκληρή δεξιά, τόνισε ότι «η Αμερική είναι για τους Αμερικανούς και μόνο για τους Αμερικανούς», ενώ ο 60χρονος Ντέιβιντ Ρεμπ, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ εργαζόμενος σε εταιρεία καθαριότητας και κάτοικος Κουίνς, χαρακτήρισε τη Χάρις «αντίχριστο» και κράτησε έναν σταυρό μπροστά στο πλήθος που χειροκροτούσε.

Ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ειρωνεύτηκε ότι στους ισπανόφωνους «αρέσει να κάνουν μωρά» και αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Η Ντανιέλ Άλβαρες, σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι το αστείο για το Πουέρτο Ρίκο «δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του προέδρου Τραμπ ή της προεκλογικής του εκστρατείας».

Οι κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο είναι Αμερικανοί πολίτες, αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές στις ΗΠΑ. Ωστόσο εκατομμύρια Πορτορικάνοι που έχουν μετοικήσει στην ηπειρωτική χώρα μπορούν να ψηφίσουν και μεγάλη κοινότητά τους ζει στην αμφίρροπή πολιτεία Πενσιλβάνια.

Νωρίτερα χθες η Χάρις επισκέφθηκε πορτορικάνικο εστιατόριο στη Φιλαδέλφεια, τη μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια και ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο δεσμεύθηκε «να επενδύσει στο μέλλον του Πουέρτο Ρίκο».

Το 2016 η αντίπαλος του Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον, τον είχε κατηγορήσει ότι «αναπαρέστησε» μια φιλοναζιστική συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν το 1939, πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Οι επικριτές του Ρεπουμπλικάνου τον κατηγορούν εδώ και καιρό ότι ενισχύει τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής χρησιμοποιώντας ρατσιστική φρασεολογία.

«Σήμερα αυτό είναι το σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Χαλκ Χόγκαν χθες. Απέρριψε εξάλλου τις κατηγορίες ότι ο Ρεπουμπλικάνος είναι φασίστας: «Δεν βλέπω ναζί εδώ», είπε.

Hulk Hogan at Trump's MSG rally: "I don't see no stinkin' Nazis in here. I don't see no stinkin' domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother." pic.twitter.com/ZVdvtVZS5q