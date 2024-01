Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί - Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

«Μην την υποτιμάτε», προειδοποίησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι σε συνέντευξή του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας αυτή την καταιγίδα «ασυνήθιστη».

Η επιδείνωση των μετεωρολογικών συνθηκών έκανε το Air Force 2, το αεροπλάνο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, να εκτραπεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην πολιτεία της Βιρτζίνια, αντί να προσγειωθεί στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ.

Ανεμοστρόβιλοι έπληξαν νοτιοανατολικές περιοχές, ιδιαίτερα τη Φλόριντα, όπου ο κυβερνήτης Ρον Ντεσάντις κήρυξε 49 κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εικόνες από drone δείχνουν ξεριζωμένα δένδρα και κτίρια από τα οποία έχει αποσπαστεί η στέγη.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της καταιγίδας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στη Βόρεια Καρολίνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πάρκο με τροχόσπιτα, πολλά από τα οποία υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους της κομητείας Κατάουμπα. Στην Τζόρτζια, η πτώση ενός δένδρου πάνω σε όχημα στοίχισε τη ζωή σε άλλον έναν άνθρωπο, σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας του Κλέιτον. Στην Αλαμπάμα, μία ογδοντάχρονη έχασε τη ζωή της όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε το τροχόσπιτό της, σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας του Χιούστον.

Power outages were reported from several parts of the country as powerful winter storms and heavy rain lashed the central and eastern United States https://t.co/phetDNV5aZpic.twitter.com/cebGAMoZO9