Σφοδρή σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Γιοκοχάμα - Νεκρός και δεκάδες τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε στα συντρίμμια του τρένου, πιθανόν ο οδηγός του φορτηγού.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε συρμό-εξπρές που συνέδεε το Τόκιο με τη Γιοκοχάμα και φορτηγό, ανάμεσα στους σταθμούς Καναγκάουα-Σινμάτσι και Νακακίντο. Τουλάχιστον τρία από τα οκτώ βαγόνια του τρένου εκτροχιάστηκαν.

Σε πλάνα από ελικόπτερο του ιαπωνικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου NHK ήταν ορατοί πυροσβέστες και αστυνομικοί καθώς επιχειρούσαν επιτόπου.

«Ο ήχος των παραθύρων που έσπαγαν ήταν απίστευτος», είπε επιβάτης στο τηλεοπτικό δίκτυο. «Πριν καταλάβω τι συνέβαινε, το βαγόνι είχε διαλυθεί», πρόσθεσε.

