Σφοδρή χιονόπτωση στη Βρετανία: Στα λευκά το Λονδίνο - Χάος στα αεροδρόμια και στους δρόμους - ΕΙΚΟΝΕΣ

Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα ακυρώθηκαν, αλλά οι πίστες είναι πλέον «ανοικτές και απολύτως λειτουργικές» ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του αερολιμένα σε δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο που διευκρινίζει ότι «ορισμένες πτήσεις μπορεί να καθυστερήσουν» λόγω των καιρικών συνθηκών.

Apparently, according to our captain, the first attempt at clearing the runway at #Gatwick “didn’t work” so they are doing it again. Wrong type of #snow@Gatwick_Airport ? pic.twitter.com/QOdf2pzBfW