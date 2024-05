Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα - «Τελευταία ευκαιρία» για εκεχειρία στο Κάιρο

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε άρματα μάχης χθες στη Ράφα, πήρε τον έλεγχο της συνοριακής διέλευσης και έκλεισε τα δυο κυριότερα σημεία εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας (αυτό στη Ράφα και το Κερέμ Σαλόμ), μέτρο που οι ΗΠΑ -ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ- χαρακτήρισαν «απαράδεκτο».

Η Ουάσιγκτον εξάλλου έκανε γνωστό πως «ανέστειλε» την παράδοση, την περασμένη εβδομάδα, φορτίου βομβών στο Ισραήλ διότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έδωσε ικανοποιητική απάντηση στις «ανησυχίες» της Ουάσιγκτον για την προαναγγελθείσα χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το φορτίο αυτό αποτελείτο «από 1.800 βόμβες 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βόμβες 500 λιβρών (226 κιλών)», είπε αξιωματούχος της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Εξήγησε πως ο φόβος ήταν ότι οι βόμβες θα μπορούσαν να «χρησιμοποιηθούν στη Ράφα» και «πυκνοκατοικημένα αστικά περιβάλλοντα».

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν είναι αντιμέτωπη εντός ΗΠΑ με κύμα διαδηλώσεων στις πανεπιστημιουπόλεις υπέρ των Παλαιστινίων και εναντίον της ανεπιφύλακτης υποστήριξής της στο Ισραήλ.

Watch the moment an Israeli military tank destroyed an 'I love Gaza' sign, shortly after Israel seized control of the Rafah border crossing between Gaza and Egypt following airstrikes on the Palestinian enclave.

Και καθώς οι χώρες που μεσολαβούν -η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ- στις έμμεσες συνομιλίες για τη σύναψη ανακωχής έπειτα από επτά μήνες πολέμου διαβουλεύονται στο Κάιρο.

«Όλα τα μέρη συμφώνησαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των έμμεσων διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μετέδωσε χθες αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης που θεωρείται πως έχει σχέσεις με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, το Αλ Καχέρα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς πρέπει να μπορέσουν να «καλύψουν τα κενά που απομένουν» για να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπό διαπραγμάτευση, είπε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι, προσθέτοντας πως ελπίζει να δει τις συνομιλίες να καρποφορούν «πολύ σύντομα».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως έδωσε οδηγίες στην ισραηλινή αντιπροσωπεία που αναχώρησε για το Κάιρο να «επιμείνει στις αναγκαίες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων» καθώς και στις απαιτήσεις που είναι «απαραίτητες» για την «ασφάλεια του Ισραήλ».

«Αυτή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία (του Ισραήλ) να επιστρέψουν οι αιχμάλωτοι (...) ζωντανοί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Στρατιωτική πίεση»

Σύμφωνα με δηλώσεις του δεύτερου τη τάξει του πολιτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα, τον Χαλίλ αλ Χάγια, η πρόταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις διάρκειας 42 ωρών: αρχικά θα γίνει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, κατόπιν θα επιστρέψου οι εκτοπισμένοι, έπειτα θα ανταλλαχθούν ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, με καταληκτικό σκοπό τη «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Το Ισραήλ απορρίπτει την οριστική κατάπαυση του πυρός προτού η Χαμάς, στην εξουσία από το 2007, «νικηθεί».

Ο στρατός του διεξάγει «αντιτρομοκρατική» επιχείρηση σε «συγκεκριμένες ζώνες» στην ανατολική Ράφα, από όπου διέταξε να φύγουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες.

Στην πόλη βρίσκονται συνολικά 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, κατά υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Η εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων που διατάχθηκε χθες μοιάζει να είναι το πρελούδιο της ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης που έχει αναγγείλει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για να καταστραφούν τα τάγματα της Χαμάς στο «τελευταίο» κατ’ αυτόν οχυρό της· έχει επίσης στόχο να «ασκηθεί στρατιωτική πίεση» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ώστε να εξασφαλιστεί συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις «ισραηλινές απαιτήσεις».

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεμήνυσε χθες ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να «εντατικοποιήσουν» τις επιχειρήσεις σε «όλη» τη Λωρίδα της Γάζας αν δεν υπάρξει πρόοδος στην απελευθέρωση των ομήρων.

The Israeli military said it had taken operational control of the Palestinian side of Gaza's southern Rafah crossing, which borders Egypt and has been pivotal for the delivery of aid and exit of injured people in the Gaza war https://t.co/MbXRPSAtu9pic.twitter.com/tfyLEMCwQb