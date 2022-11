«Σφυροκόπημα» κατά του Τραμπ από τα ΜΜΕ του ομίλου Μέρντοκ: «Ο πιο μεγάλος χαμένος...» - Στήριξη στον Ρον Ντε Σάντις

Όσο για το περιεχόμενο, δεν ήταν πιο κολακευτικό. «Μετά την απρόσμενη νίκη του το 2016 απέναντι στην πολύ αντιδημοφιλή Χίλαρι Κλίντον, ο κ. Τραμπ έχει απολογισμό εκλογικών ηττών και μόνο».

Trump Is the Republican Party’s Biggest Loser - WSJ #TheBiggestLoser https://t.co/sU51UntVgo

«Οδήγησε τους ρεπουμπλικάνους από φιάσκο σε φιάσκο», κατά το ίδιο δηλητηριώδες σχόλιο της WSJ, που υπογράμμισε πως οι υποψήφιοι που υποστήριξε δημόσια «απέτυχαν στις κάλπες σε πολιτείες που ξεκάθαρα μπορούσε να κερδίσει» το GOP, όπως η Πενσιλβάνια ή το Νιου Χάμσιρ.

Fox News is done with Trump. Will the GOP follow suit? pic.twitter.com/Sw5Ca8d6nr