Shein: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες σε παιδικά προϊόντα

Κατά την διάρκεια της τελευταίας επιθεώρησης, επέλεξαν οκτώ προϊόντα που πωλούνται από την Shein, ανάμεσά τους παιδικά παπούτσια, δερμάτινες τσάντες και μία ζώνη. Ανακάλυψαν ότι περιείχαν μεγάλες ποσότητες φθαλατών, χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την διάλυση των πλαστικών.

Μάλιστα, ένα ζευγάρι παπουτσιών περιείχε 428 φορές περισσότερη ποσότητα φθαλατών από τα επιτρεπόμενα όρια και τρεις τσάντες περιείχαν ποσότητες 153 φορές περισσότερο από το όριο, σύμφωνα με τις αρχές της Σεούλ. Οι φθαλάτες είναι από δεκαετίες γνωστοί για την πρόκληση ορμονικών διαταραχών. Η παρουσία τους συνδέεται με την παχυσαρκία, καρδιακές νόσους, ορισμένες μορφές καρκίνου και προβλήματα γονιμότητας.

Shein products found to contain high levels of toxic chemicals: Seoul authorities https://t.co/u63Ta8x4sXpic.twitter.com/xBeWvrXBO9