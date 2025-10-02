Shutdown στις ΗΠΑ: Η κυβέρνηση πάγωσε ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονταν για Δημοκρατικές πολιτείες - Με απολύσεις απείλησε ο Βανς - Real.gr

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε χθες Τετάρτη πόρους ύψους 26 δισεκ. δολαρίων που προορίζονταν για πολιτείες με Δημοκρατικούς κυβερνήτες, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη, κάνοντας πράξη την απειλή της να εκμεταλλευθεί την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους για να πλήξει έργα που προωθούν οι Δημοκρατικοί.

Η Νέα Υόρκη, προπύργιο των Δημοκρατικών, θα έπρεπε να λάβει 18 δισεκ. δολάρια από ομοσπονδιακούς πόρους για ένα σχέδιο επέκτασης μίας γραμμής του μετρό και την κατασκευή νέας σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από τον ποταμό Χάντσον.

Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του συνέδεσε το πάγωμα των ομοσπονδιακών πόρων με το shutdown «που ενορχήστρωσαν ο Τσακ Σούμερ και ο Χακίμ Τζέφρις», οι επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων αντίστοιχα.

«Χωρίς προϋπολογισμό, το υπουργείο αναγκάστηκε να απολύσει το προσωπικό» που ήταν υπεύθυνο για την εξέταση των δύο αυτών έργων στην πόλη της Νέας Υόρκης, εξήγησε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, κατήγγειλε «την απερίσκεπτη απόφαση των ριζοσπαστών Δημοκρατικών να κρατήσουν όμηρο την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να παρέχουν επιδόματα σε παράνομους μετανάστες».

Παράλληλα η κυβέρνηση Τραμπ πάγωσε ομοσπονδιακούς πόρους ύψους 1,2 δισεκ. δολαρίων που προορίζονταν για την Καλιφόρνια, μία ακόμη Δημοκρατική πολιτεία, για την κατασκευή ενός δικτύου παραγωγής πράσινου υδρογόνου.

«Στην Αμερική του Τραμπ η ενεργειακή πολιτική καθορίζεται από τον πλειοδότη, αδιαφορώντας για την οικονομία και την κοινή λογική», κατήγγειλε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, προτού διαβεβαιώσει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί παρά τα όσα «προσπαθεί να μας υπαγορεύσει η Ουάσινγκτον».

Απολύσεις

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να προχωρήσει σε απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, αν το shutdown συνεχιστεί για πολλές ημέρες.

Οι κινήσεις αυτές καθιστούν φανερό ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να υλοποιήσει την απειλή του να εκμεταλλευθεί την παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους για να τιμωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να αυξήσει τον έλεγχο που ασκεί στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

«Μπορούν να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια δολάρια», έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος χθες.

Λόγω του shutdown, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη και είναι το 15ο που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από το 1981, περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αναγκαστική αργία, ενώ άλλοι σε «βασικές» υπηρεσίες εξακολουθούν να εργάζονται χωρίς ωστόσο να πληρώνονται.

Σε μια σπάνια εμφάνισή του στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο ο Βανς, από το πλευρό της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια.

Σημείωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε απολύσεις, αν το shutdown συνεχιστεί για πολλές ημέρες, την ώρα που ο Λευκός Οίκος ήδη προωθεί 300.000 αποχωρήσεις εργαζόμενων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ως τον Δεκέμβριο.

«Αν ανησυχούν τόσο για τις επιπτώσεις που έχει αυτό στους Αμερικανούς πολίτες, και θα πρέπει να ανησυχούν, αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να ανοίξουν και πάλι την κυβέρνηση, όχι να παραπονιούνται για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε» το shutdown, τόνισε.

Η Λέβιτ από την πλευρά της δήλωσε ότι μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων ενδέχεται να ανακοινωθούν μέσα σε δύο ημέρες.

«Μερικές φορές αναγκάζεσαι να κάνεις πράγματα που δεν θες», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε ότι «οι Δημοκρατικοί μας ώθησαν σε αυτή την κατάσταση».

Αντιδράσεις

Ο Χακίμ Τζέφρις δήλωσε ότι το πάγωμα των ομοσπονδιακών πόρων που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη θα οδηγήσουν χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία.

Ο Σούμερ, που επίσης εκλέγεται στη Νέα Υόρκη, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι βάλλει κατά των Αμερικανών για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. «Χρησιμοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σαν πιόνια, απειλώντας να προκαλέσει πόνο στη χώρα», τόνισε.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τομ Τίλις δήλωσε ότι ανησυχεί πως το πάγωμα των ομοσπονδιακών πόρων για τη Νέα Υόρκη θα δυσκολέψει το Κογκρέσο να βγει από το αδιέξοδο.

«Πρέπει να προσέξουν πολύ διότι μπορεί να δημιουργήσουν ένα τοξικό περιβάλλον», σχολίασε.

Στο μεταξύ η Γερουσία ξανά χθες Τετάρτη δεν κατάφερε να ψηφίσει έναν προσωρινό προϋπολογισμό προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η κυβέρνηση ως τις 21 Νοεμβρίου.