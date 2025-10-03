Shutdown στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί για κύμα απολύσεων και περικοπών - Real.gr

Quantcast
Shutdown στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί για κύμα απολύσεων και περικοπών
Shutdown στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ προειδοποιεί για κύμα απολύσεων και περικοπών

01:00, 03/10/2025
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Πέμπτη για απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων και περικοπές προγραμμάτων στην περίπτωση που παραταθεί η περίοδος δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) που ξεκίνησε την Τετάρτη.

«Ενδέχεται να υπάρξουν απολύσεις, και αυτό είναι δικό τους λάθος», είπε ο Τραμπ κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυ OAN σχετικά με πρόσφατο υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου, το οποίο αναφερόταν στην προοπτική απολύσεων.

«Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε περικοπές προγραμμάτων που ήθελαν, αγαπημένων προγραμμάτων, και αυτές (οι περικοπές) θα ήταν οριστικές», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Έχω την ευχέρεια να περικόψω προγράμματα που δεν θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί εξαρχής και πιθανότατα θα το κάνω».

