Shutdown στις ΗΠΑ πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια - Απολύσεις, κίνδυνος ύφεσης - Real.gr

Το κλείσιμο ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ απειλεί με απολύσεις, ύφεση σε περιοχές-κλειδιά και απώλειες δισεκατομμυρίων για την αμερικανική οικονομία. Σε αδιέξοδο Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι.

Σε shutdown μπήκαν οι ΗΠΑ από τις 7:00 το πρωί ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για το πρώτο κλείσιμο των ομοσπονδιακών υπηρεσιών σε σχεδόν επτά χρόνια και το τρίτο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου διέταξε τις υπηρεσίες να αρχίσουν να εκτελούν τα σχέδιά τους για διακοπή της χρηματοδότησης, διαταράσσοντας τις θέσεις εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών και ανατρέποντας πολλές δημόσιες υπηρεσίες.

Με τα δύο κόμματα να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τις επιδοτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη και να εκμεταλλεύονται τη στιγμή για να προετοιμάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, το κλείσιμο – και οι οικονομικές του επιπτώσεις – ενδέχεται να παραταθούν.

Εάν το κλείσιμο διαρκέσει τρεις εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί στο 4,6%-4,7% από το 4,3% του Αυγούστου, καθώς οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια θεωρούνται προσωρινά άνεργοι.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του θα χρησιμοποιήσει αυτό το κλείσιμο για να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, πέραν των προσωρινών απολύσεων περίπου 750.000 δημόσιων υπαλλήλων. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να επιδεινώσει τις οικονομικές συνέπειες του shutdown και να τις επεκτείνει πέραν της διάρκειάς του.

Αυτές οι περικοπές θέσεων εργασίας θα προστεθούν στις περίπου 150.000 θέσεις που θα καταργηθούν από το ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα από την 1η Οκτωβρίου, λόγω των προγραμμάτων αποχώρησης που προσφέρονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DOGE του Ελον Μασκ.

Σε συνδυασμό με τους προηγούμενους κύκλους πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και απολύσεων φέτος, θα μπορούσε να προκληθεί ύφεση σε ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως η μητροπολιτική περιοχή της Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το Euro2day.gr.

Μεγάλο μέρος των οικονομικών επιπτώσεων από το κλείσιμο της κυβέρνησης έχει ιστορικά ανακτηθεί μετά το τέλος του, αλλά όχι το σύνολο.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε ότι η αμερικανική οικονομία δεν ανέκτησε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια της μειωμένης οικονομικής παραγωγής κατά τη διάρκεια του μερικού κλεισίματος της κυβέρνησης το 2018-2019, το οποίο διήρκεσε πέντε εβδομάδες και ήταν το μακρύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η διακοπή λειτουργίας θα καθυστερήσει επίσης σημαντικά οικονομικά στοιχεία, όπως την έκθεση για την απασχόληση που αναμένεται την Παρασκευή. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα παρακολουθεί στενά τα οικονομικά στοιχεία, καθώς εξετάζει αλλαγές στα επιτόκια και θα λειτουργεί χωρίς κρίσιμα στοιχεία κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.