Σι Τζινπίνγκ: Επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τον ΟΗΕ ενώπιον του φινλανδού πρωθυπουργού - Real.gr

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε σήμερα την υποστήριξή του στα Ηνωμένα Έθνη, δηλώνοντας κατά τη συνάντησή του με τον φινλανδό πρωθυπουργό Πέτερι Όρπο ότι ελπίζει πως το Πεκίνο και το Ελσίνκι θα μπορέσουν να εργασθούν μαζί για μια παγκόσμια τάξη βασισμένη σ' αυτό το θεσμό.

«Η Κίνα είναι διατεθειμένη να εργασθεί μαζί με τη Φινλανδία για να υποστηρίξει σταθερά το διεθνές σύστημα στυλοβάτης του οποίου είναι τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Σι, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο διεθνή θεσμό με το «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να ιδρύσει.

Ο κινέζος πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ελπίζει ότι η Φινλανδία θα διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην προώθηση της υγιούς και σταθερής ανάπτυξης των σχέσεων Κίνας-ΕΕ, μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα το πρωί στο Μέγαρο του Λαού τον Πέτερι Όρπο, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα.

Ο κινέζος ηγέτης ετοιμάζεται επίσης να συναντηθεί με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αναχωρεί απόψε για το ταξίδι του στην Κίνα και την Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ.

Μολονότι η Κίνα προσκλήθηκε από τις ΗΠΑ να συμμετάσχει σ’ αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο υποτίθεται ότι θα εργασθεί για τη διευθέτηση συγκρούσεων στον κόσμο και θεωρείται ευρέως ανταγωνιστικό του ΟΗΕ, το Πεκίνο έχει επιφυλαχθεί να δηλώσει αν αποδέχεται ή όχι την πρόσκληση.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε ήδη καλέσει την περασμένη εβδομάδα τη Βραζιλία να υπερασπισθεί, μαζί με την Κίνα, «τον κεντρικό ρόλο» των Ηνωμένων Εθνών στο διεθνές σύστημα, στη διάρκεια συνομιλίας του με τον ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Όρπο, από την πλευρά του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συνομίλησε με τον Σι Τζινπίνγκ για «διεθνή ζητήματα» και για θέματα που συνδέονται με τη «διμερή συνεργασία».

Οι δύο χώρες παραμένουν ωστόσο διχασμένες σε ακανθώδη ζητήματα, όπως αυτά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των συγκρούσεων συμφερόντων στην περιφέρεια της Αρκτικής.

Ο φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν είχε δηλώσει το Νοέμβριο πως η Κίνα χρηματοδοτεί «μαζικά την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας» στην Ουκρανία.

Τον Οκτώβριο, ο αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα ναυπήγησης 11 παγοθραυστικών με τη Φινλανδία, στη διάρκεια επίσκεψης του φινλανδού ομολόγου του, του Αλεξάντερ Στουμπ, στο Λευκό Οίκο, ενισχύοντας έτσι την αμερικανική παρουσία στην Αρκτική έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters