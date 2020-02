Σι Τζινπίνγκ για κορωνοϊό: Θα νικήσουμε στη μάχη με την επιδημία - Τραμπ: Έχω εμπιστοσύνη στην Κίνα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το δημόσιο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, ο Σι προέτρεψε παράλληλα την Ουάσινγκτον να αντιδράσει «ορθολογικά» στην επιδημία και πρότεινε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να επικοινωνούν, να ενισχύσουν τον συντονισμό τους και τη συνεργασία τους για να περιοριστεί η επιδημία που προκαλεί ο 2019-nCoV. Ο ιός έχει προσβάλλει πάνω από 31.000 ανθρώπους, εκ των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους 636, σύμφωνα με τον απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από την εθνική επιτροπή υγείας της Κίνας νωρίτερα σήμερα.

