Σι Τζινπίνγκ: Η Κίνα αντιμετωπίζει μια σοβαρή κατάσταση - Ο κοροναϊός επιταχύνει την εξάπλωσή του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα της χώρας, το Πεκίνο, οι αρχές θα αναστείλουν τα δρομολόγια σε ολόκληρη την επαρχία όλων των μικρών λεωφορείων από αύριο 26 Ιανουαρίου, με στόχο τον περιορισμό της επιδημίας, μεταδίδουν κινεζικά ΜΜΕ.

Από την πλευρά της, η εταιρεία Yum China Holdings Inc γνωστοποίησε ότι κλείνει προσωρινά ορισμένα καταστήματα KFC και Pizza Hut στην Ουχάν, το επίκεντρο της επιδημίας, ως μέτρο πρόληψης κατά του κοροναϊού.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε ότι σημεία ελέγχου θερμοκρασίες έχουν ήδη εγκατασταθεί σε 387 σιδηροδρομικούς σταθμούς στη χώρα.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, urged all-out efforts to prevent and control the novel #coronavirus#pneumonia when chairing a meeting of the standing committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee. #XiJinpingpic.twitter.com/DSBztAJbwl