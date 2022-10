Σιβηρία: Ρωσικό SU-30 κατέπεσε σε διώροφο σπίτι - Νεκροί οι δύο πιλότοι - Βίντεο σοκ

Σε μία ανάρτησή του στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Ιγκόρ Κόμπζεφ, ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ένα διώροφο σπίτι στην αναφερόμενη πόλη. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κανένας άνθρωπος δεν τραυματίστηκε στο έδαφος.

In Irkutsk, the Su-30, which had just taken off from the aircraft factory, fell on a two-story house. pic.twitter.com/TQGyY62clu

A military plane crashed in Russia, again.

??In the #Russian city of #Irkutsk, a military plane crashed on a residential building

According to the Russian Emergencies Ministry, it was a Su-30 that crashed during a test flight.

The area of ??the fire reached 200 square meters.

Both pilots died in the crash. pic.twitter.com/Jgra5ajckV