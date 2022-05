Σιβηρία: Τουλάχιστον δέκα νεκροί από τις πυρκαγιές - Περισσότερα από 450 σπίτια κάηκαν- Βίντεο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Σιβηρία από τις πυρκαγιές που κατακαίουν εκατοντάδες κτίρια σε πολλά χωριά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι παρεμποδίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, περίπου 3.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, κάηκαν περισσότερα από 450 σπίτια και πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 16 οικισμούς στις περιοχές Καζατσίνσκογε και Σαριπόφσκι. Υπάρχουν τουλάχιστον 17 τραυματίες, οι δέκα εκ των οποίων νοσηλεύονται. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

At least ten people have died in fires in Siberia caused by ‘violent winds’ https://t.co/KsZDybFpEw — News (@world_News_qm) May 7, 2022

Στο Κεμέροβο τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα καμένο σπίτι και οι αρχές διέταξαν προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στην περιοχή του Ομσκ υπάρχουν δύο νεκροί και οκτώ τραυματίες.

«Η κατάσβεση περιπλέκεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Οι ισχυροί άνεμοι επιταχύνουν την εξάπλωση της φωτιάς και δυσχεραίνουν την κατάσβεσή τους», ανέφερε το υπουργείο Επειγόντων Καταστάσεων της περιφέρειας Κρασνογιάρσκ. Λόγω των ανέμων στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν μόνο πεζοπόρα τμήματα και όχι πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Αλεξάντρ Ους, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από τους ανέμους που σε ορισμένες περιοχές φτάνουν τα 40 μέτρα το δευτερόλεπτο. Λόγω του αέρα, ξεριζώθηκαν δέντρα και κόπηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα «να ξεσπάσουν ταυτόχρονα πυρκαγιές σε πολλές ζώνες» του Κρασνογιάρσκ.

«Ζητήσαμε βοήθεια από τις γειτονικές περιφέρειες, όμως αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα φτάσει παρά σε μερικές ώρες, στην καλύτερη περίπτωση. Διέταξα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε ένα μέρος της περιφέρειας, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την επιβίωση, όπως είναι τα βενζινάδικα και τα αντλιοστάσια παροχής νερού», πρόσθεσε.

Στις πληγείσες περιοχές θα ανοίξουν εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας για όσους έμειναν άστεγοι ή χρειάζονται ιατρική βοήθεια και ψυχολογική στήριξη.

Almost 100 houses turned to ash in Nazyvayevsk, Russia. While the Kremlin has thrown all its energies into the war with Ukraine, Putin facing Armageddon in the own country as raging wildfires spread across Siberia. pic.twitter.com/ptmJOlAmw5 — Alexander Khrebet/????????? ?????? (@AlexKhrebet) May 7, 2022

«Τέτοιου είδους πυρκαγιές είναι σπάνιο φαινόμενο τον Μάιο. Όμως δεν είχαμε βροχές για μεγάλο διάστημα, ξέσπασαν φωτιές και επιπλέον έχουμε ισχυρό άνεμο», είπε στο πρακτορείο TASS ο Ρομάν Βιλφάντ, ο διευθυντής του μετεωρολογικού ινστιτούτου Rosguidromet. Πρόσθεσε ότι οι πυρκαγιές αυτές προκλήθηκαν από τον άνθρωπο.

Aftermath of the yesterday's wildfire in Nazyvayevsk, Omsk region, Western Siberia, where a wildfire destroyed up to 90 private houses. Pictures via Gorod55 pic.twitter.com/XgfiEYeh7R — The Siberian Times (@siberian_times) May 7, 2022

Τεράστιες πυρκαγιές ξεσπούν εδώ και πολλά χρόνια στη Σιβηρία. Το 2021, από δύο πυρκαγιές, στην ανατολική Σιβηρία, εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα 16 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα, η 4η μεγαλύτερη ποσότητα αφότου ξεκίνησαν αυτές οι μετρήσεις, το 2003.