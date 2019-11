Σιδηροδρομική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς: Δείτε τη σοκαριστική στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης τρένων

Μηχανές και κάποια βαγόνια έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα και σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να προσπαθούν να βγάλουν από τα συντρίμμια επιβάτες παγιδευμένους, δήλωσε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Χαγιάτ Ουντ Ντοουλά Χαν, αξιωματούχος της αυτοδιοίκησης στην Μπραχμανμπαρία.

Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Χαν.

«Πάνω από 40 τραυματίες εισήχθησαν σε νοσοκομεία», συνέχισε και πρόσθεσε ότι ορισμένοι εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οπως αναφέρει το ant1news.gr, δεν είναι ακόμη σαφές το πώς οι δύο συρμοί βρέθηκαν να κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στις ίδιες σιδηροτροχιές.

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα είναι συχνά στο Μπαγκλαντές, με πολλά να γίνονται σε αφύλακτες διαβάσεις και άλλα να αποδίδονται στην ανεπαρκή συντήρηση του δικτύου.

