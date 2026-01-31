Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί - Real.gr

Επιβάτης ο οποίος είχε τραυματιστεί στην σιδηροδρομική καταστροφή της 18ης Ιανουαρίου στη νότια Ισπανία υπέκυψε χθες Παρασκευή, με τον απολογισμό των θυμάτων να φθάνει έτσι τους 46 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

«Ένα από τα θύματα, που νοσηλευόταν, απεβίωσε» στο νοσοκομείο Βασιλίσσης Σοφίας στην Κόρδοβα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος των τοπικών υγειονομικών αρχών στην «αυτονομία» (νομαρχία) της Ανδαλουσίας.

Το δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Ανδαλουσία έθεσε υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ισπανία, χώρας που διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας στον κόσμο, πίσω μόνο από αυτό της Κίνας.

Το βράδυ της τραγωδίας, βαγόνια συρμού της ιδιωτικής εταιρίας Iryo–θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia)–εκτροχιάστηκαν στο επίπεδο της μικρής πόλης Αδαμούθ, στον άξονα Μαδρίτης-Σεβίλης, ολισθαίνοντας σε παρακείμενες σιδηροτροχιές δευτερόλεπτα πριν φθάσει εκεί και πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας. Η σύγκρουση έγινε καθώς και τα δυο τρένα είχαν αναπτύξει ταχύτητα 200 και πλέον χιλιομέτρων την ώρα μεταφέροντας συνολικά 480 επιβάτες.

Έκτοτε ερευνητές προσπαθούν να εξακριβώσουν και να κατανοήσουν τα αίτια της τραγωδίας, με το επικρατέστερο σενάριο ως αυτό το στάδιο να είναι αυτό του «σπασίματος» συνδέσμου των σιδηροτροχιών λίγο πριν από το δυστύχημα.