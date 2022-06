Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Βαυαρία: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, τρεις νεκροί βρίσκονται κάτω από το βαγόνι που εκτροχιάστηκε και ανατράπηκε, ενώ, όπως είπε, αν το βαγόνι δεν ανυψωθεί, δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν περισσότεροι εγκλωβισμένοι. Ένα τέταρτο άτομο εξέπνευσε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται 60 άτομα, τα 16 με σοβαρά τραύματα.

???? Another shocking train accident today.

Three people died and several others were injured in the derailment of a DB regional train in Germany, near Garmisch-#Partenkirchen in the Bavarian Alps. pic.twitter.com/oWwxSukJdI