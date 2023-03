Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αίγυπτο: Αναφορές για δύο νεκρούς και 16 τραυματίες - Βίντεο

«Ένας αρχικός απολογισμός είναι ένας νεκρός και 16 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων έξι που έχουν ήδη νοσηλευτεί και πήραν εξιτήριο», ανέφερε στην αρχική του ανακοίνωση το υπουργείο.

#Breaking| One person died,16 injured in a train collision in Qalyub City, Qalyubia Governorate#Egypt#trainaccident | #?????_???#?????pic.twitter.com/ASm8XBz9nl