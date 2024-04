Σίδνεϊ: Αυτή είναι η 38χρονη μητέρα που δολοφονήθηκε στο εμπορικό για να σώσει το μωρό της - Μαρτυρίες σοκ για το μακελειό

Τη φωτογραφία της 38χρονης μητέρας που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ δημοσίευσε η Daily Mail.

Η 38χρονη μητέρα, η Ash Good, ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που άφησαν σήμερα την τελευταία τους πνοή στο εμπορικό κέντρο Junction Westfield στο Bondi του Σίδνεϊ, όταν ένας 40χρονος άνδρας που φορούσε μια φανέλα ράγκμπι, τους επιτέθηκε με μαχαίρι περίπου στις 3.20 μ.μ., προτού τον σκοτώσει μια γυναίκα αστυνομικός.

Φίλης της μιλώντας σε αυστραλιανά Μέσα την περιέγραψε ως έναν «απλό και όμορφος άνθρωπο». «Ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου», είπε.

Συνολικά εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του εννέα μηνών μωρού της Ας Γκουντ, υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι. Το βρέφος δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Σκηνές χάους περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες

Σκηνές χάους αφηγούνται αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε στο πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ.

Το εμπορικό κέντρο Westfield που σημειώθηκε η επίθεση αποτελεί ένα δημοφιλές και πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στα ανατολικά της κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής του Σίδνεϊ και είναι κοντά στη διάσημη παραλία Bondi. Όπως κάθε Σάββατο ήταν κατάμεστο από επισκέπτες και ιδιαίτερα από οικογένειες και μικρά παιδιά.

!? An armed man attacked visitors at a shopping center in Sydney – The Guardian

The attack occurred in the Westfield shopping center in the Bondi Junction area. The exact number of injured and dead is unknown. The media writes about at least four victims. According to… pic.twitter.com/PvakfxRjTR