Σίδνεϊ: Τελετή στη μνήμη των 25 νεκρών από τις πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Οι ζημιές ήταν περισσότερο καταστροφικές στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Από τους 25 ανθρώπους που έχασαν εκεί τη ζωή τους, οι 19 ήταν άμαχοι, τρεις ντόπιοι εθελοντές πυροσβέστες και τρεις αμερικανοί πυροσβέστες.

#LIVE: A public state memorial is taking place at Sydney Olympic Park to “recognise the lives lost, sacrifices made and to show support for the families impacted by the fires”. #9Newshttps://t.co/p8yHuvupjT