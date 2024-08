Σικελία: «Ξύπνησε» πάλι η Αίτνα – ΒΙΝΤΕΟ

Etna tonight. What an incredible show. Just wonderful ?? pic.twitter.com/eY46KMfUN5

«Λόγω της εκρηκτικής δραστηριότητας της Αίτνας και της ταυτόχρονης εκπομπής ηφαιστειακής τέφρας στην ατμόσφαιρα, [ο] διάδρομος είναι άχρηστος λόγω της σημαντικής πτώσης ηφαιστειακής τέφρας στο αεροδρόμιο και, ως εκ τούτου, τόσο οι αφίξεις όσο και οι αναχωρήσεις έχουν ανασταλεί», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου.

??????ITALY’S MOUNT ETNA IS HAVING ONE OF THE MOST INTENSE ERUPTION TO DATE

On Wednesday night in Sicily, Italy, Mount Etna recorded one of its most intense eruptions in recent memory.

Lava fountains from the Voragine crater reached heights of over 1.5 km (4,920 ft)

No localities… pic.twitter.com/1CB1VbvNDh