Σικελία: Συντριβή Canadair στην Αίτνα – Αγνοούμενοι οι δύο πιλότοι - Bίντεο

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το αεροσκάφος συνετρίβη αφού το κύτος του προσέκρουσε στην πλαγιά του βουνού. Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εργάζονται αυτήν τη στιγμή στην περιοχή, αναφέρεται σε σημείωμα της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας.

A Canadair CL-415 fire fighting plane has crashed near Linguaglossa, Italy. While fighting a forest fire in the area the aircraft impacted terrain. Both occupants died in the crash. https://t.co/loB6F1xM4Jpic.twitter.com/Hl39Q9M3aH