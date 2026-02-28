«Σημαντικές ζημιές» από ιρανικό πύραυλο σε βάση στο Κουβέιτ - Το Μπαχρέιν εκκενώνει συνοικία στη Μανάμα έπειτα από πυραυλική επίθεση - Real.gr

Quantcast
«Σημαντικές ζημιές» από ιρανικό πύραυλο σε βάση στο Κουβέιτ – Το Μπαχρέιν εκκενώνει συνοικία στη Μανάμα έπειτα από πυραυλική επίθεση

14:18, 28/02/2026
«Σημαντικές ζημιές» από ιρανικό πύραυλο σε βάση στο Κουβέιτ – Το Μπαχρέιν εκκενώνει συνοικία στη Μανάμα έπειτα από πυραυλική επίθεση

  • Σημαντικές ζημιές προκάλεσε πύραυλος, που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, σε πίστα αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ, επιβεβαίωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, προσθέτοντας ότι κανένα μέλος του ιταλικού προσωπικού δεν τραυματίσθηκε.
  • Το Μπαχρέιν άρχισε να απομακρύνει τους κατοίκους από τη συνοικία Ζουφάιρ στη Μανάμα, στην οποία βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, έπειτα από πυραυλική επίθεση.
  • Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε απερίφραστα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον γειτόνων της, χαρακτηρίζοντάς τες «βάναυση επίθεση του Ιράν και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» τους.
Σημαντικές ζημιές προκάλεσε πύραυλος, που εκτοξεύθηκε σήμερα από το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, σε πίστα αεροπορικής βάσης στο Κουβέιτ, στην οποία σταθμεύουν μέλη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, δήλωσε ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, τον οποίο επικαλείται το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

«Η πίστα του αεροδρομίου υπέστη σημαντικές ζημιές, όμως κανένα μέλος του ιταλικού προσωπικού δεν τραυματίσθηκε», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους, διευκρινίζοντας ότι οι ιταλοί στρατιωτικοί έχουν καταφύγει σε ένα μπούνκερ στη βάση.

Στο μεταξύ, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τους κατοίκους από τη συνοικία στην οποία βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία στοχοθετήθηκε νωρίτερα σήμερα από ιρανικούς πυραύλους.

«Το υπουργείο Εσωτερικών άρχισε να απομακρύνει τους πολίτες και τους κατοίκους στη ζώνη του Ζουφάιρ. Ζητούμε τη συνεργασία σας με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Εξάλλου η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον γειτόνων της, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου.

«Το βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα και καταγγέλλει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα τη βάναυση επίθεση του Ιράν και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας», αναφέρετραι στην ανακοίνωση.

Εντούτοις στο κείμενο δεν γίνεται λόγος για ιρανικά πυρά με στόχο τη Σαουδική Αραβία, αν και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νωρίτερα σήμερα εκρήξεις στην σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ.

