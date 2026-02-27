Σήμερα καταθέτει ο Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Επστάιν - Real.gr

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ο Μπιλ Κλίντον ενώπιον της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή στις σχέσεις του χρηματιστή και καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το όνομα του 79χρονου πρώην προέδρου των ΗΠΑ και φωτογραφίες του εμφανίζονται επανειλημμένα σε ντοκουμέντα που σχετίζονται με τις έρευνες αναφορικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπστιν, ωστόσο ο πρώην πρόεδρος ποτέ δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι.

Όπως και ο Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον είχε σχέσεις με τον Νεοϋορκέζο χρηματιστή και είχε ταξιδέψει πολλές φορές με το ιδιωτικό του αεροπλάνο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Σε κάποιες από τις φωτογραφίες που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Δικαιοσύνης ο Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται με τον Επστάιν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και σε ιδιωτικό περιβάλλον, κάποιες φορές δίπλα σε γυναίκες τα πρόσωπα των οποίων έχουν καλυφθεί. Σε μια φωτογραφία φαίνεται να είναι σε ένα τζακούζι.

Ο Κλίντον έχει διαβεβαιώσει πολλές φορές ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπστιν, ο οποίος δήλωσε το 2008 ένοχος για εξώθηση σε πορνεία ανήλικης και εξέτισε ποινή φυλάκισης 18 μηνών.

Το 2019, όταν ο Επστάιν εντοπίστηκε νεκρός στο κελί της φυλακής όπου κρατούνταν, ο Κλίντον δήλωσε ότι δεν του είχε μιλήσει για περισσότερο από μία δεκαετία.

Σε αυτό το γεγονός επέμεινε και η σύζυγός του Χίλαρι στη διάρκεια της δικής της κατάθεσης χθες, Πέμπτη.

«Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που είχαν επαφή μαζί του προτού παραδεχθεί την ενοχή του το 2008 (…) δεν γνώριζαν τι έκανε», τόνισε η Κλίντον μετά την κατάθεσή της μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως και η σύζυγός του, ο Μπιλ Κλίντον πρόκειται να καταθέσει στην επιτροπή μέσω βιντεοσύνδεσης από την Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, όπου το ζευγάρι διαθέτει σπίτι.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρώτη κυρία, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, τόνισε στην κατάθεσή της ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Έπστιν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του.

Εξάλλου έχει κατηγορήσει την επιτροπή, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μακριά από τους δεσμούς του Τραμπ με τον Επστάιν.

Νέες αποκαλύψεις

«Αν αυτή η επιτροπή ήθελε σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Επστάιν (…) θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ένορκες εξηγήσεις για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στην υπόθεση» υπογράμμισε η Χίλαρι Κλίντον.

Εξάλλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την κατάθεσή της, που διήρκεσε περίπου έξι ώρες, επεσήμανε ότι «απάντησε κάθε μία από τις ερωτήσεις τους (σ.σ. των μελών της επιτροπής) όσο πιο εμπεριστατωμένα μπορούσα με βάση τα όσα γνώριζα».

Οι Δημοκρατικοί βουλευτές που συμμετέχουν στην επιτροπή ζήτησαν επίσης να καταθέσει ο Τραμπ, μετά και τις νέες αποκαλύψεις του αμερικανικού Τύπου. Σύμφωνα με αυτές το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που περιείχαν την καταγγελία μιας γυναίκας η οποία δήλωσε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Τραμπ και τον Επστάιν όταν ήταν ανήλικη.

«Πρόκειται για έγγραφα τα οποία κατηγορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ για πολύ σοβαρά γεγονότα σεξουαλικής βίας», επέμεινε ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρόμπερτ Γκαρσία.

Η κατάθεση του ζεύγους Κλίντον τερματίζει μήνες διαμάχης με τον Ρεπουμπλικάνο επικεφαλής της επιτροπής, τον Τζέιμς Κόμερ.

Αρχικά ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον είχαν κληθεί να καταθέσουν στην επιτροπή τον Οκτώβριο, όμως αρνήθηκαν καταγγέλλοντας απόπειρα των Ρεπουμπλικάνων να εκτρέψουν την προσοχή από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Επστάιν.

Μετά την απειλή ότι θα κινηθούν εναντίον τους διαδικασίες για περιφρόνηση του Κογκρέσου, το ζευγάρι τελικά ανακοίνωσε στα τέλη Ιανουαρίου ότι δέχεται να καταθέσει. Και οι δύο ζήτησαν μάταια η κατάθεσή τους να είναι δημόσια, λέγοντας ότι επιθυμούν να αποφύγουν την εκμετάλλευση των δηλώσεών τους από τους Ρεπουμπλικάνους.