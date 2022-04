«Σήμερα με τη βοήθεια του Αλλάχ θα καταλάβουμε πλήρως το Azovstal» λέει ο Τσετσένος Kαντίροφ

«Σήμερα, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου (Αλλάχ), θα καταλάβουμε πλήρως το Azovstal», είπε ο Καντίροφ σε ηχητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

Η Ρωσία κάλεσε νωρίτερα τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο της Azovstal, να καταθέσουν τα όπλα τους έως τις 16:00 το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν.

«Παραδώστε μέχρι το μεσημέρι το εργοστάσιο Azovstal στη Μαριούπολη»

Η Ρωσία κάλεσε τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μισθοφόρους να εγκαταλείψουν το εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal στην πολιορκημένη Μαριούπολη μέχρι σήμερα το μεσημέρι ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), αν θέλουν να ζήσουν.

Οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως τουλάχιστον 1.000 άμαχοι κρύβονται σε υπόγεια καταφύγια στο Azovstal και πρόσθεσαν πως η Ρωσία ρίχνει βαριές βόμβες στο εργοστάσιο αυτό στη Μαριούπολη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε σήμερα δήλωση με την οποία καλεί τις ουκρανικές δυνάμεις και τους ξένους μαχητές, που βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο, να παραδοθούν.

«Όλοι όσοι καταθέσουν τα όπλα τους έχουν εγγύηση ότι θα παραμείνουν ζωντανοί», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα ζήτησε από τα στρατεύματα να αποσυρθούν από τη χαλυβουργία από τις 14:00 ως τις 16:00 (ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας) «χωρίς εξαίρεση, χωρίς όπλα και χωρίς πυρομαχικά».

Νωρίτερα σήμερα υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές ανακοίνωσαν ότι προσπαθούν να καταλάβουν με έφοδο τη χαλυβουργία και να την θέσουν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν.

Οι αυτονομιστές έχουν στόχο να «απελευθερώσουν» το εργοστάσιο το συντομότερο δυνατόν, δήλωσε ένας άλλος αυτονομιστής, ο Ντένις Πουσίλιν, σύμφωνα με το RIA.

Ξεκινάει μια νέα φάση της επιχείρησης στην Ουκρανία, είπε ο Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως η Μόσχα αρχίζει ένα νέο στάδιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία το οποίο προέβλεψε πως θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.

"Άλλο ένα στάδιο της επιχείρησης αυτής (στην ανατολική Ουκρανία) ξεκινάει και είμαι σίγουρος πως αυτή θα είναι μια πολύ σημανική στιγμή ολόκληρης αυτής της ειδικής επιχείρησης", είπε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτο India Today.

Eκτεταμένη επίθεση της Μόσχας στο Ντονμπάς

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως στη διάρκεια της νύκτας πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση στο Ντονμπάς.

«Πύραυλοι υψηλής ακρίβειας των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εξουδετέρωσαν 13 οχυρές θέσεις των μονάδων του ουκρανικού στρατού», καθώς και «συγκεντρώσεις» στρατευμάτων κοντά στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε επίσης το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Εξάλλου «η αεροπορία των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας έπληξε 60 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας», κυρίως 53 σημεία συγκέντρωσης στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού και τρία κέντρα διοίκησης, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το ρωσικό πυροβολικό στόχευσε από την πλευρά του 1.260 ουκρανικές στρατιωτικές θέσεις και εγκαταστάσεις, κυρίως στις περιφέρειες του Μικολάγιφ και της Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία).

Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει πως έπληξε εκεί 25 θέσεις διοίκησης του στρατού, αποθήκες πυρομαχικών, δύο πυραυλικά συστήματα Bouk-M1 και 1.214 σημεία συγκέντρωσης στρατευμάτων.

Το υπουργείο υποστηρίζει επίσης ότι κατέστρεψε ακόμη δύο αποθήκες πυραύλων Totchka-U στις τοποθεσίες Τσέρβονα Πολιάνα (ανατολική Ουκρανία, περιφέρεια του Λουγκάνσκ) και Μπαλακλίια (βορειοανατολική Ουκρανία, περιφέρεια του Χάρκοβου).

The #Russianarmy strikes not only with super-powerful bombs at #Azovstal, but continues to chaotic strikes on the residential sector from artillery and tanks, - adviser to the mayor of #Mariupol Andryushchenko #UkraineInvasion#UkraineUnderAtta?k ???? pic.twitter.com/0lJwd2krKf